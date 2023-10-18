Развожаев сообщил об отражении флотом атаки в Севастополе

Близ Сахарной головки в Балаклавском районе поднимается дым, сообщил губернатор Севастополя. Ранее в городе объявили воздушную тревогу

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

ВМФ России в Севастополе отражает атаку воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место», — заявил губернатор.

Позднее Развожаев уточнил, что около Кара-Кобы в Балаклавском районе была сбита ракета, боевая часть сдетонировала на земле в поле. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. По словам губернатора, возгорания на месте также не произошло.

ВСУ в 17:40 попытались атаковать Крым ракетами комплекса С-200, переделанными в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

Российские средства ПВО перехватили две ракеты, их части упали в безлюдной местности и сдетонировали на земле.

Ранее в городе объявили воздушную тревогу, спустя 15 минут ее отменили.

Сухарная балка находится в Нахимовском районе города на Северной стороне, Сахарная головка — в Балаклавском районе.

Накануне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что украинская армия впервые использовала ATACMS для удара по пригороду Бердянска в Запорожской области. В тот же день американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина в последние дни получила небольшое количество дальнобойных ракет: Киеву тайно передали ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами. В Белом доме позднее уточнили, что украинские военные получили ракеты дальностью до 165 км.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, заявил, что российские войска смогут отразить ракеты ATACMS, а их передача Украине кардинально не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения.