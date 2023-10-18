FT узнала о влиянии войны Израиля с ХАМАС на позицию в мире по Украине

Развивающиеся страны жалуются, что Запад не осуждает действия Израиля против Палестины, как действия России против Украины, рассказали западные дипломаты. Это может подорвать усилия Запада против России, считают они.

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Поддержка Западом действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся страны на свою сторону из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Западные страны много месяцев пытались убедить развивающиеся государства в том, что Москва нарушает какие-либо пункты международного права, рассказали изданию западные дипломаты. Но теперь, когда Запад выражает поддержку Израилю, западных дипломатов все чаще обвиняют в том, что они не защищают интересы палестинцев, рассказали они. И работа по убеждению различных стран «свела на нет» в попытках Запада перетянуть страны на свою сторону в украинском конфликте, сообщили дипломаты.

«Мы определенно проиграли битву на глобальном юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают», — сказал изданию один высокопоставленный дипломат из стран G7.

По его словам, все то, что Запад говорил другим странам об Украине, должно было работать и в отношении сектора Газа, «иначе мы потеряем наш авторитет», сказал он. «Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?» — добавил он.

Арабский чиновник в разговоре с FT подтвердил ожидания других стран от Запада. В этой связи Иордания и Египет оказали давление на западных чиновников, чтобы те ужесточили свой тон в вопросе защиты гражданского населения сектора Газа, отмечает издание.

Другой источник газеты, высокопоставленный чиновник ЕС, сказал, что кризис на Ближнем Востоке — «это подарок небес для России». «Россия использует кризис и говорит: «Послушайте, мировой порядок, который был построен после Второй мировой войны, вам не подходит», — и обращается к одному миллиарду жителей Ближнего Востока или арабского мира», — пояснил он.

Большинство западных стран выражали поддержку Израилю после нападения ХАМАС. Так, президент США Джо Байден говорил, что ХАМАС должен быть уничтожен, однако он признавал, что государство Палестина должно существовать.

Президент Владимир Путин указывал, что конфликт на Ближнем Востоке стал следствием «провала» политики США, которые не учитывали интересы палестинцев, в том числе в вопросе создания независимого государства. Тем не менее, отмечал Путин, Израиль имеет право на защиту.