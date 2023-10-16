Президент Грузии отказалась уходить в отставку

«Я никуда не ухожу», — ответила Саломе Зурабишвили на решение Конституционного суда Грузии, который постановил, что президент нарушила Основной закон, отправившись с визитом в Европу без согласия правительства

Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается подавать в отставку, несмотря на решение Конституционного суда, что она нарушила закон. Зурабишвили сказала это на специальном брифинге, ее слова приводит «Sputnik Грузия».

«Я никуда не ухожу. Я не уйду в отставку. Я буду там, где была, где нахожусь всю жизнь и ради чего приехала и осталась, стояла на улице ради нашего европейского и демократического будущего», — заявила Зурабишвили.

Конституционный суд в понедельник признал, что президент нарушила 52-ю статью Основного закона страны. Это решение позволит продолжить процедуру импичмента Зурабишвили, инициированного правящей партией «Грузинская мечта», — вопрос теперь будет рассматривать парламент. За импичмент должны проголосовать как минимум 100 из 150 депутатов. У парламентского большинства, представленного «Грузинской мечтой» и членами движения «Сила народа», сейчас 84 мандата.

По ст. 52 Конституции страны президент осуществляет представительские полномочия во внешних связях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия кабинета министров.

Поводом для начала процедуры импичмента стали зарубежные поездки 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года без одобрения правительства. Зурабишвили называла целью визитов в европейские страны помощь для Грузии при получении статуса кандидата на вступление в ЕС. Страна, в отличие от Украины и Молдавии, не получила этот статус летом прошлого года. Республика должна выполнить 12 условий: в сентябре глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Грузия выполнила только три.

Защита президента настаивала, что она руководствовалась двумя статьями Конституции: 49-й — «Статус президента Грузии», — в которой говорится, что глава государства представляет страну во внешних отношениях, и 78-й — «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры», — согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.