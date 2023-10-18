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Политика ,  
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Суд назвал ошибкой данные о протоколе на Галкина

Суд назвал ошибкой данные о протоколе на Галкина из-за закона об иноагентах
Карточка о том, что на Максима Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах, была составлена по ошибке, заявили в суде. Штраф грозит не шоумену, а журналисту Максиму Гликину, также получившему этот статус
Максим Галкин
Максим Галкин (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Данные о том, что на шоумена Максима Галкина (Минюст признал его иностранным агентом) составили административный протокол о нарушении законодательства об иноагентах, оказались ошибочны, сообщили РБК в пресс-службе Головинского суда.

Накануне на сайте суда появилась карточка, из которой следовало, что Галкину вменяют ч. 2 ст. 19.34 КоАП, по которой грозит штраф до 50 тыс. руб. Теперь в ней стоит другое имя — журналиста Максима Гликина (также признан иноагентом).

«Карточка на Галкина М.А. была составлена ошибочно», — сказали в суде.

Галкин получил статус иноагента 16 сентября 2022 года, а Гликин — 15 июля 2021-го. Оба они оспорили это решение, но суд встал на сторону Минюста. И юморист, и журналист не живут в России.

Галкин осуждает военные действия на Украине; весной прошлого года он пообещал направить часть средств, заработанных при продаже билетов на концерты, украинским беженцам. В этом году шоумен сталкивался с проблемами при организации некоторых выступлений — например, в Казахстане; в Таллине отменили концерт, запланированный на середину сентября.

Гликин в разные годы работал в «Вечерней Москве», «Независимой газете», «Ведомостях» и РБК. В 2016 году он пришел на телеканал «Дождь» (признан иноагентом и «нежелательной организацией»), где был заместителем главного редактора, оттуда — в «Открытые медиа» (издание прекратило работу в августе 2021-го после того, как его сайт заблокировал Роскомнадзор). В 2023 году, как следует из реестра Минюста, Гликин работал в издании «Полигон» (также признано иноагентом).

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Максим Галкин протокол иноагенты закон об иностранных агентах журналист
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