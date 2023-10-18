В Стамбуле протестующие у консульства Израиля атаковали McDonald's

Протесты вспыхнули у генерального консульства Израиля в Стамбуле из-за атаки на больницу в секторе Газа. Протестующие разбили окна в одном из ресторанов McDonald's

Протестующие у генерального консульства Израиля в Стамбуле разбили окна в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщает Etkili Haber

в соцсети X (Twitter).

Накануне люди собрались перед генконсульством Израиля в знак протеста против атаки на баптистскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа.

Протесты прошли и в других турецких городах: Кайсери, Газиантеп, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Малатья. Люди держали в руках турецкие и палестинские флаги и скандировали лозунги, сообщает TRT Haber. В некоторые городах совершили молитву.

Агентство Anadolu передавало, что некоторые бросали яйца в здание израильского диппредставительства, а также был сожжен израильский флаг. Кроме того, толпа пыталась прорваться через заграждения к консульству, силовики разогнали ее с помощью перцового газа.

Люди собрались также возле посольства США в Бейруте. Против протестующих, которые пытались штурмовать здание, был применен слезоточивый газ и водометы, сообщал телеканал Al Jazeera. В ливанской столице толпа также атаковала здание ООН.

Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в Газе в результате неудачного запуска, и возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». Группировка отвергла обвинения. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и США.