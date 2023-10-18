 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Стамбуле протестующие у консульства Израиля атаковали McDonald's

В Стамбуле протестующие у консульства Израиля разбили окна McDonald's
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Протесты вспыхнули у генерального консульства Израиля в Стамбуле из-за атаки на больницу в секторе Газа. Протестующие разбили окна в одном из ресторанов McDonald's

Протестующие у генерального консульства Израиля в Стамбуле разбили окна в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's, сообщает Etkili Haber
в соцсети X (Twitter).

Накануне люди собрались перед генконсульством Израиля в знак протеста против атаки на баптистскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа.

Протесты прошли и в других турецких городах: Кайсери, Газиантеп, Шанлыурфа, Кахраманмараш, Малатья. Люди держали в руках турецкие и палестинские флаги и скандировали лозунги, сообщает TRT Haber. В некоторые городах совершили молитву.

Агентство Anadolu передавало, что некоторые бросали яйца в здание израильского диппредставительства, а также был сожжен израильский флаг. Кроме того, толпа пыталась прорваться через заграждения к консульству, силовики разогнали ее с помощью перцового газа.

Люди собрались также возле посольства США в Бейруте. Против протестующих, которые пытались штурмовать здание, был применен слезоточивый газ и водометы, сообщал телеканал Al Jazeera. В ливанской столице толпа также  атаковала здание ООН.

Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в Газе в результате неудачного запуска, и возложила ответственность за атаку на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад». Группировка отвергла обвинения. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и США.

Читайте на РБК Pro
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Из-за цифровизации отмирает письмо от руки. Куда это приведет
Авторы
Теги
Елена Чернышова
McDonald`s Стамбул протесты Израиль
Материалы по теме
Россия предложила осудить в резолюции СБ ООН Бразилии удар по больнице
Политика
Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе
Политика
Нетаньяху обвинил в ударе по больнице в секторе Газа террористов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Инвесторы попросили ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам Финансы, 07:18
В Стамбуле протестующие у консульства Израиля атаковали McDonald's Политика, 07:05
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Средства ПВО сбили 28 украинских дронов за ночь Политика, 06:37
Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Ливан Политика, 06:30
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 06:22
Путин и Си Цзиньпин заявили о стремлении к равноправию в мире Политика, 06:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Белом доме назвали дальность ракет ATACMS, переданных Украине Политика, 05:51
Байден «как друг» задаст Нетаньяху ряд жестких вопросов Политика, 05:35
Путин прибыл на форум «Один пояс, один путь» в Пекине Политика, 05:28
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 05:23
Военные Израиля попали под обстрел на границе с Ливаном Политика, 05:12
ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания Финансы, 05:08
Над Белгородской областью сбили 6 беспилотников самолетного типа Политика, 04:55