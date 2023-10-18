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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Гутерриш пришел в ужас от убийства сотен палестинцев в больнице Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пришел в ужас от последствий удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа и подчеркнул, что медицинские учреждения защищает международное право. Об этом он написал в своем X (ранее — Twitter).

«Я в ужасе от убийства сотен палестинских мирных граждан в результате сегодняшнего удара по больнице в секторе Газа, который я решительно осуждаю. Мое сердце с семьями погибших. Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом», — заявил Гутерриш.

17 октября Минздрав Палестины сообщил о 500 погибших в результате удара по баптистской больнице аль-Ахли в секторе Газа. Позже телеканал Al Arabiya сообщил по меньшей мере о 800 погибших и пострадавших.

Боевики палестинской исламистской организации ХАМАС обвинили в произошедшем израильскую армию и назвали удар «военным преступлением». Исламские страны, такие как Египет, Иордания, Турция и Саудовская Аравия, осудили атаку.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за удар на террористическую организацию «Исламский джихад» (запрещена в России), назвав причиной взрыва неудачный запуск ракеты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в произошедшем террористов. «Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал Нетаньяху в соцсети X.

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Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа
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16 октября Гутерриш призвал предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа. Он потребовал, чтобы боевики ХАМАС немедленно освободили заложников без предварительных условий, которые находятся в плену в секторе.

Теги
Антониу Гутерриш ООН сектор Газа Израиль ХАМАС
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