Нетаньяху: по больнице в секторе Газа ударила не ЦАХАЛ, а террористы

Нетаньяху обвинил в ударе по больнице в секторе Газа террористов

Террористы, а не армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), виноваты в ударе по больнице аль-Ахли в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем X (ранее — Twitter).

«Весь мир должен знать: на больницу в секторе Газа напали варварские террористы, а не ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, убивают и своих собственных», — написал Нетаньяху.

17 октября Минздрав Палестины сообщил, что в результате удара по баптистскому госпиталю аль-Ахли в секторе Газа погибли как минимум 500 человек. В произошедшем ведомство обвинило Израиль. Палестинское исламистское движение ХАМАС назвало удар военным преступлением.

Оборонное ведомство Израиля обвинило в ударе боевиков «Исламского джихада» (группировка запрещена в России).

Исламские страны, в частности, Иордания, Египет и Турция возложили ответственность в ударе на Израиль. В связи с произошедшим президент Палестины Махмуд Аббас вернулся на родину и созвал экстренное заседание правительства.

Боевики ХАМАС призвали «отомстить» за удар по больнице. После этого у здания посольства Израиля в Аммане вспыхнули беспорядки, в Иордании сейчас находится госсекретарь США Энтони Блинкен. В Рамалле — столице Палестины на Западном берегу — сотни людей вышли на улице с требованием отставки Аббаса из-за его бездействия.