Байден отменил поездку в Иорданию

Белый дом: Байден отложил свою поездку в Иорданию после удара по больнице

Президент США Джо Байден не поедет в Иорданию из-за удара по больнице в секторе Газа, сообщил пул Белого дома.

«Президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с двумя лидерами (королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом. — РБК) и президентом Египта [Абделем Фаттахом] ас-Сиси», — говорится в сообщении пресс-пула.

По словам репортера Белого дома от газеты The Washington Post Тайлера Пейджера, президент США выразил «глубочайшие соболезнования невинным людям, погибшим в результате взрыва в больнице в секторе Газа, и пожелал скорейшего выздоровления раненым». Байден выразил надежду провести переговоры с Абдаллой II, Аббасом и ас-Сиси и согласился поддерживать с ними регулярный контакт в ближайшие дни.

Байден вылетел в Израиль, где в среду, 18 октября, проведет встречи с местным руководством на тему обострения конфликта в секторе Газа.

Минздрав сектора Газа вечером 17 октября сообщил, что в результате удара по госпиталю на территории палестинского эксклава погибли не менее 500 человек. ХАМАС обвинил в произошедшем Израиль и назвал это «военным преступлением». Позже число погибших увеличилось до 800, сообщил телеканал Al Arabiya.

Армия обороны Израиля возложила ответственность за удар на членов террористической группировки «Исламский джихад» (запрещена в России). По мнению израильской стороны, причиной гибели людей стал неудачный запуск ракет боевиками.

В связи с ударом по больнице Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена, который должен был пройти 18 октября. «Мы решили не проводить четырехсторонний саммит в Аммане, потому что Вашингтон не сможет принять решение о прекращении войны», — сказал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Аббас также отказался от встречи с Байденом и другими лидерами саммита. По словам секретаря исполнительного комитета ФАТХ Хуссейна аль-Шейха, президент Палестины направился на родину и решил созвать экстренное совещание правительства. В связи с атакой на больницу Аббас объявил о трех днях траура.