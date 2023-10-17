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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении морского дрона ВСУ в Черном море

Минобороны: авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Морская авиация российского Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море, сообщило Минобороны России.

«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в публикации. Местоположение объекта не уточняется.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров ВСУ в Черном море.

В последний раз это произошло 6 октября. Тогда ведомство сообщило об уничтожении беспилотного катера ВСУ, который следовал в направлении Крымского полуострова. 10 сентября Минобороны заявило, что российские самолеты уничтожили три катера ВСУ Willard Sea Force производства США у острова Змеиный.

Теги
Минобороны Черное море ВСУ
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