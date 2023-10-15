Минобороны сообщило о 27 сбитых за ночь украинских беспилотниках
В ночь на 15 октября средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что над Курском и Курским районом были сбиты 12 запущенных со стороны Украины беспилотников. «Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — уточнил он.
Власти граничащих с Украиной регионов регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников. В Курской и Белгородской областях введен бессрочный повышенный уровень террористической опасности, а также режим "среднего уровня реагирования". В Курской области запрещено использование беспилотников.
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