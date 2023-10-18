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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иордания отменила четырехстороннюю встречу с участием Байдена из-за атаки

Глава МИД Иордании объявил об отмене четырехсторонней встречи с участием Байдена
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Встреча была запланирована на среду, 18 октября. Президент СЩА не посетит Амман. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее отказался от встречи с Байденом и другими лидерами из-за атаки на больницу в секторе Газа

Иордания решила отменить четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена, запланированный на среду, 18 октября, заявил министр иностранных дел страны Айман Сафади, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы решили не проводить четырехсторонний саммит в Аммане, потому что Вашингтон не сможет принять решение о прекращении войны», — сказал Сафади.

По его словам, решение принято после консультаций с Палестиной, Египтом и Соединенными Штатами.

Байден не посетит Амман в среду, сообщает Al Jazeera. В этот день американский лидер должен также приехать в Израиль.

По данным Al Hadath, президент Палестины Махмуд Аббас отказался от встречи с Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси после удара по больнице аль-Ахли в секторе Газа. Она должна была состояться 18 октября. По словам секретаря исполнительного комитета Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) Хуссейна аль-Шейха, Аббас решил вернуться на родину и созвать экстренное совещание правительства.

Атаку на больницу в секторе Газа глава иорданского МИДа назвал «отвратительным военным преступлением, с которым нельзя мириться».

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По информации Al Arabiya, более 800 человек погибли или были ранены в результате удара по больнице. До этого Минздрав сектора Газа сообщал о гибели по меньшей мере 500 человек.

Израильская армия возложила ответственность за удар на запрещенную в России террористическую организацию «Исламский джихад», причиной там назвали неудачный запуск ракеты. ХАМАС, в свою очередь, обвинил в произошедшем Израиль и США, которые поддерживают его.

Аббас объявил трехдневный траур из-за атаки.

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Елена Чернышова
Иордания Джо Байден Больница сектор Газа
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