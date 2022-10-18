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Обама призвал определить рамки поддержки Украины

Экс-президент США Обама заявил о необходимости определить рамки поддержки Украины
Экс-президент США указал, что конфликт на Украине не должен перерасти в эскалацию между Россией и НАТО, поэтому киевским властям необходимо «честно сказать, что мы можем сделать, а что нет»
Барак Обама
Барак Обама (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вашингтону следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Об этом в интервью Pod Save America заявил бывший президент США Барак Обама.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал он.

По словам Обамы, Вашингтону и его союзникам следует задуматься, «какое оружие отправляется на Украину и каким способом происходит поддержка». При этом сам экс-президент отказался решать, где должна быть проведена эта линия.

Обама был президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Во время своего президентства, в 2014 году, он ввел персональные санкции против россиян за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины» и предоставил Минфину право после консультаций с Госдепартаментом расширять список. Было прекращено военное и инвестиционное сотрудничество Вашингтона и Москвы.

После начала российской спецоперации на Украине экс-президент США осудил ее. В апреле он также заявил, что происходящее на Украине сложно было предсказать «восемь-десять лет назад».

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Еще до начала конфликта на Украине Вашингтон поставлял Киеву вооружения и оказывал финансовую помощь, после 24 февраля поддержка США кратно возросла. Так, этим летом нынешний президент Джо Байден с одобрения конгресса подписал два документа о поставках вооружений Украине — Ukraine Supplemental Appropriations Act и Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act. Первый предусматривает помощь на общую сумму $13,6 млрд, второй — $40 млрд.

Москва не раз критиковала военную поддержку Украины со стороны западных государств. «Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
поддержка поставка вооружений Барак Обама США Военная операция на Украине
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