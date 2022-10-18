Клишас исключил блокировку YouTube после удаления каналов Совфеда

Фото: Proxima Studio / Shutterstock

Решение Google заблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube не приведет к блокировке платформы в России, заявил ТАСС глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нет. Нужно развивать собственные площадки и сделать их удобными для наших пользователей», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, может ли решение Google привести к блокировке YouTube в России.

По его словам, блокировка не повлияет на информационную работу Совета Федерации.

Ранее пресс-служба Совета Федерации сообщила, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на видеохостинге YouTube, где они существовали более восьми лет. «Аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, вся информация удалена без возможности восстановления», — говорилось в сообщении.



У каналов было более 200 тыс. подписчиков, там опубликовано более 20 тыс. видеороликов, уточнили в пресс-службе.



«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — привел Совфед сообщение от Google.



Роскомндазор уже потребовал от Google разблокировать аккаунты.