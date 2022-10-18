Власти изменили требования для компаний с мобилизованными сотрудниками

В частности, правительство разрешило компаниям, которые работают по лицензии от государства, продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. Мера затронет 48 видов деятельности, в том числе образование и туризм

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Правительство временно снимает требования по количеству сотрудников, которое должно быть устроено в компании для получения лицензии на работу от государства. Такое решение коснется организаций, сотрудники которых были призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте кабмина.

«Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников», — сказано в сообщении.

Речь идет о временной отмене требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на ведение некоторых видов деятельности.

Так, предприятия за шесть месяцев должны найти новых квалифицированных специалистов и заключить с ними срочные трудовые договоры. При этом за мобилизованными сотрудниками их рабочие места сохраняются — трудовое соглашение приостанавливается, но не разрывается.

Сроки действия аттестаций и других разрешений у мобилизованных специалистов будут продлевать автоматически, без дополнительных проверок знаний и умений. Мера затронет 48 видов деятельности, среди них — сфера перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и другие.

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Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент Владимир Путин пообещал, что мобилизованные получат выплаты и гарантии служащих по контракту.

В октябре глава государства подписал закон о кредитных льготах для военнослужащих, согласно которому на кредитные каникулы могут претендовать мобилизованные, участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей. Кроме того, были утверждены поправки в Трудовой кодекс о дополнительных гарантиях для призванных по мобилизации. Ушедшего на военную службу сотрудника теперь нельзя уволить: трудовые договоры в таком случае приостанавливаются до окончания срока службы.

Вместе с тем Минфин 17 октября направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных, где в том числе было предложено: продлить сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период военной службы и по 28-е число третьего месяца после окончания частичной мобилизации или увольнения; приостановить вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок на такой же срок; продлить срок предоставления налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам; увеличить предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, процентов, а также принятия решения об их взыскании на шесть месяцев.