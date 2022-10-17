Минфин предложил льготы для мобилизованных предпринимателей

Минфин передал в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных граждан

В числе предложенных мер по поддержке мобилизованных — приостановка вынесения решений о налоговых проверках и продление сроков предоставления налоговых деклараций

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство финансов направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных. Эти меры помогут призванным на службу предпринимателям, а также организациям, где мобилизованный является единственным участником и руководителем в одном лице, поясняют в ведомстве.

Минфин предлагает:

продлить сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на период военной службы и по 28-е число третьего месяца после окончания частичной мобилизации или увольнения (мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль организаций, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира);

приостановить вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок на такой же срок;

продлить срок предоставления налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской и другой отчетности на время военной службы и по 25-е число третьего месяца после окончания мобилизации или увольнения со службы;

увеличить предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, процентов, а также принятия решения об их взыскании на шесть месяцев.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент Владимир Путин пообещал, что мобилизованные получат выплаты и гарантии служащих по контракту.

В октябре глава государства подписал закон о кредитных льготах для военнослужащих, согласно которому на кредитные каникулы могут претендовать мобилизованные, участвующие в спецоперации на Украине контрактники, добровольцы и члены их семей.

Кроме того, утверждены поправки в Трудовой кодекс о дополнительных гарантиях для призванных по мобилизации. Ушедшего на военного службу сотрудника теперь нельзя уволить: трудовые договоры в таком случае приостанавливаются до окончания срока службы.