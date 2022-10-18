Глава военной администрации Кривого Рога сообщил о взрывах

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве

На севере Кривого Рога произошли взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава военной администрации города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал он.

Кривой рог находится в Днепропетровской области. Накануне вечером, 17 октября, глава областной администрации Николай Лакашук в своем телеграм-канале писал об ударах по объекту энергетической инфраструктуры в Каменском районе региона.

Рано утром 18 октября воздушную тревогу объявили власти Киева и призвали жителей направиться в укрытия. Режим был отменен в 6:05. За последние сутки воздушная тревога звучала в украинской столице восемь раз.

Ночью и утром 18 октября тревога объявилась в Николаевской области, об этом сообщал глава местной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале. УНИАН пишет, что в результате ночных обстрелов Николаев остался без света, сбои в электроснабжении наблюдаются в других городах области.

Власти украинских городов неоднократно объявляли воздушную тревогу, начиная с 10 октября. Тогда ракетным ударам подвергалась энергетическая и другая инфраструктура страны, часть областей осталась без электричества, воды и связи, в Киеве и Харькове приостанавливалась работа метро.

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10 октября Минобороны России сообщало о массированном ударе объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В тот же президент Владимир Путин говорил, что Москва примет еще более жесткие меры в случае попыток терактов на территории России.

На следующий день Минобороны сообщало о продолжении ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Об ударах по этим целям министерство также заявляло 14 октября. В тот же Путин говорил об отсутствии необходимости в массированном ударе по Украине. Российские военные собирались нанести удар по 29 объектам и теперь добивают их, говорил президент.