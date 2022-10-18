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Всемирный банк присвоил займам Белоруссии статус необслуживаемых

Решение связано с просроченными кредитами Белоруссии более чем на полгода на сумму $68,43 млн. Всего Минск должен банку $967 млн — это 0,42% от общего числа непогашенных кредитов. Банк оценивает выгоду от этой меры в $12,75.

Всемирный банк с 17 октября перевел все кредиты, предоставленные Белоруссии или гарантированные ею, в статус необслуживаемых. Решение принято в связи с просрочкой платежей Минска на 14 октября на сумму, эквивалентную $68,43 млн., сообщает банк.

Всего Белоруссия должна банку $967 млн, что составляет 0,42% от общего числа непогашенных кредитов. По оценка Всемирного банка, его доходы в результате увеличатся примерно на $12,75 млн.

Отмечается, что с мая 2020 года Белоруссии не было одобрено ни одного займа. С начала марта этого года Всемирный банк прекратил все программы в Белоруссии и России.

По данным Всемирного банка, на конец 2019 года Белоруссия была крупнейшим государственным заемщиком России — Минск задолжал Москве $8,1 млрд. За последующие года Россия выдала Белоруссии еще несколько кредитов. Последний раз это произошло 6 октября — тогда замглавы правительства России Алексей Оверчук заявил, что Москва выделит Минску $1,5 млрд на импортозамещение. По его словам, решение о кредите на тот момент уже было принято, а документ или уже подписан, или будет подписан в ближайшее время.

В тот же день в Белоруссии ввели мораторий на повышение цен. Президент республики Александр Лукашенко объяснял эту меру «запредельными» ценами. С марта в Белоруссии резко выросла инфляция — если в прошлом декабре она была в районе 9%, то уже к июлю превысила 17%. В то же время ВВП страны в январе—июле снизился на 5,2%.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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