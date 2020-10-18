Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
В Гидрометцентре россиянам посоветовали не ждать «бабьего лета» Общество, 03:36 Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия Политика, 03:28 Премьер Хорватии получил письмо с неизвестным порошком Политика, 03:18 Трамп предрек проблемы при создании вакцины в случае победы Байдена Общество, 03:07 Как экстремалы контролируют страх РБК и Jeep, 02:52 В РПЦ попросили не мешать допуску священников к тяжелобольным COVID-19 Общество, 02:26 Глава NASA заявил о растущих шансах обнаружить на Марсе следы жизни Общество, 02:24 Брак будущего: изменят ли зумеры институт семьи Совместный проект, 01:52 Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в некоторых регионах России Общество, 01:47 Рекордные траты ЦСКА, Мозес в Москве и чудо-японец. Громкие трансферы РПЛ Спорт, 01:35 В Китае заявили о риске передачи коронавируса через замороженные продукты Общество, 01:35 В Иране сообщили о снятии оружейного эмбарго со страны Политика, 00:53 Трамп назвал «ужасной» модератора его предстоящих дебатов с Байденом Общество, 00:41 Саид Нурмагомедов нокаутировал соперника на 51-й секунде боя в UFC Спорт, 00:28
Политика ,  
0 

Премьер Хорватии получил письмо с неизвестным порошком

Премьер-министру Хорватии прислали письмо с неизвестным порошком и угрозами. Полиция забрала конверт на проверку
Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком и угрозами. Об этом со ссылкой на правящую партию «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщил телеканал N1.

Письмо было отправлено по адресу штаб-квартиры партии.

«Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования», — заявили в партии.

Текст сообщения, адресованного премьер-министру, заканчивался словами «для предателей одно из лекарств — «Новичок», сообщили источники в ХДС агентству Hina.

CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Новый скандал о возможном применении нервно-паралитического яда «Новичок» разразился после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили местную больницу. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин.

Правительство ФРГ сообщило, что немецкие эксперты, а также лаборатории из Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Их выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали. В Кремле говорили, что перед отправкой в Германию у Навального был взят комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ врачи не нашли.

До этого яд «Новичок» фигурировал в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в 2018 году. Великобритания считала, что против них было применено именно это боевое отравляющее вещество.

По делу Скрипалей ЕС и США ввели против России санкции. 14 октября Евросоюз ввел новые ограничения в отношении Москвы — по делу Навального.

Автор
Виктория Полякова
Хорватия
Материалы по теме
МИД России назвал «Новичок» западным брендом
Политика
Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке»
Политика
Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter