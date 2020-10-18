Премьер Хорватии получил письмо с неизвестным порошком
Премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу пришло письмо с неизвестным белым порошком и угрозами. Об этом со ссылкой на правящую партию «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), которую возглавляет Пленкович, сообщил телеканал N1.
Письмо было отправлено по адресу штаб-квартиры партии.
«Сотрудники ХДС вызвали полицию, и она забрала конверт с подозрительным содержимым для расследования», — заявили в партии.
Текст сообщения, адресованного премьер-министру, заканчивался словами «для предателей одно из лекарств — «Новичок», сообщили источники в ХДС агентству Hina.