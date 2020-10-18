Премьер Хорватии получил письмо с неизвестным порошком

Новый скандал о возможном применении нервно-паралитического яда «Новичок» разразился после госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили местную больницу. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин.

Правительство ФРГ сообщило, что немецкие эксперты, а также лаборатории из Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Их выводы также подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Российские врачи версию с отравлением неоднократно опровергали. В Кремле говорили, что перед отправкой в Германию у Навального был взят комплекс анализов, однако никаких отравляющих веществ врачи не нашли.

До этого яд «Новичок» фигурировал в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в 2018 году. Великобритания считала, что против них было применено именно это боевое отравляющее вещество.

По делу Скрипалей ЕС и США ввели против России санкции. 14 октября Евросоюз ввел новые ограничения в отношении Москвы — по делу Навального.