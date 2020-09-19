Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 75,03 (-0,16) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 88,96 (+0,33) Инвестиции, 18 сен, 14:16
Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 23:23 В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек Общество, 23:08 Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве Общество, 23:00 Гейтс допустил рост случаев COVID-19 в США из-за закрытия границ Общество, 22:45 Кадыров сообщил об информационной кампании против Чечни Политика, 22:33 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 22:21 CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом Политика, 22:15 Дубль Холанда принес «Боруссии» победу на старте чемпионата Германии Спорт, 21:59 «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение в первом матче сезона Спорт, 21:43 Умер американский историк и специалист по России Стивен Коэн Общество, 21:41 Татьяна Толстая получила Гран-при премии «Писатель года» Общество, 21:40 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 21:28 «Ливерпуль» подписал контракт с победителем Лиги наций Спорт, 21:21 Правозащитники сообщили о более чем 300 задержанных на протестах в Минске Политика, 21:12
Политика ,  
0 

CNN сообщил о предназначенной Трампу посылке со смертельным ядом

Почту с токсином перехватили на удаленном сортировочном центре до попадания в Белый дом. Сейчас расследованием занимаются ФБР и Секретная служба. Два года назад Трампу уже посылали письма с рицином
Фото:Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку, адресованную президенту Дональду Трампу и содержащую смертельный яд рицин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Вся почта, предназначенная для главы государства, проверяется и сортируется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом. После обнаружения опасной посылки было проведено два теста, подтвердивших присутствие в ней рицина. Сейчас Секретная служба и ФБР расследуют это дело.

Ветеран США сказал об отправке Путину письма с касторовыми семенами
Общество

Это не первый случай, когда руководству США присылают посылки с рицином. В 2018 году два таких почтовых отправления пришли в Министерство обороны. Посылки поступили в сортировочный центр, расположенный за пределами Пентагона.

Почта предназначалась для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Позже за отправку этих писем был арестован бывший военнослужащий из города Логан в американском штате Юта Уильям Клайд Аллен.

Мэр Нью-Йорка получил письмо с рицином
Общество
Фото:Global Look Press

Он рассказал, что письма с касторовыми семенами, из которых получают рицин, отправлялись не только американскому военному руководству, но и Трампу, генпрокурору Джеффу Сешнсу, российскому президенту Владимиру Путину, а также британской королеве Елизавете II.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности

Аллен на всех конвертах указывал свой обратный адрес. Он сознался, что приобрел касторовые семена на онлайн-аукционе на случай Третьей мировой войны. Также стало известно, что он посылал угрозы американским чиновникам с 2015 года.

Рицин — белковый токсин растительного происхождения, чрезвычайно токсичен для человека. Он представляет собой белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп яд посылка США
Материалы по теме
Мэр Нью-Йорка получил письмо с рицином
Общество
В Минобороны США прислали две посылки с ядовитым веществом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter