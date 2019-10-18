Лукашенко заявил о просьбе к Клинтону возглавить союз России и Белоруссии

В ответ на это Ельцин «зычным голосом расхохотался», продолжил Лукашенко. При этом Клинтон не понимал, о чем говорят Ельцин и Лукашенко, так как те говорили по-русски, но смеялся. «Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко призвал быть аккуратнее с иностранным опытом «не только на самом верху, но и вообще». По его словам, если бы американский лидер на самом деле занимал руководящую должность в Белоруссии или России, то пришлось бы заняться не только мнениями граждан, но «и фермами, и картошкой».

Белорусский лидер предложил понаблюдать за работой президентов на постсоветском пространстве, а также лидера США Дональда Трампа. По его словам, это «две большие разницы».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году и лежит в основе интеграции двух стран. Этот вопрос стал активно обсуждаться в марте текущего года. В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Москвой программы интеграции. Позднее кабмин республики подготовил ее проект.

Принципиальные разногласия по вопросам сотрудничества Москвы и Минска сняты, говорил министр экономического развития России Максим Орешкин. Однако позднее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о ряде актуальных проблем, которые нужно решить перед началом углубленной интеграции. Речь, по его словам, идет об устранении препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, а также о проводящемся в России налоговом маневре.