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Лукашенко заявил о просьбе к Клинтону возглавить союз России и Белоруссии
Предложение белорусского лидера было озвучено в шутку на встрече с Клинтоном и Ельциным. Если бы президент США на самом деле руководил в Белоруссии или России, ему пришлось бы заниматься «и фермами, и картошкой»
Александр Лукашенко (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как в кулуарах международного саммита встретился с первым президентом России Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, который собирался покинуть пост президента США. Об этом сообщает «БелТА».

Тогда Лукашенко в шутку предложил Клинтону возглавить Союзное государство России и Белоруссии. Разговор, по его словам, выглядел следующим образом:

— Слушай, Борис, давай ему предложим должность? — сказал Лукашенко Ельцину.

— Какую?

— В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы.

В ответ на это Ельцин «зычным голосом расхохотался», продолжил Лукашенко. При этом Клинтон не понимал, о чем говорят Ельцин и Лукашенко, так как те говорили по-русски, но смеялся. «Переводчик ему перевел — он еще больше начал смеяться», — рассказал белорусский лидер.

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При этом Лукашенко призвал быть аккуратнее с иностранным опытом «не только на самом верху, но и вообще». По его словам, если бы американский лидер на самом деле занимал руководящую должность в Белоруссии или России, то пришлось бы заняться не только мнениями граждан, но «и фермами, и картошкой».

Белорусский лидер предложил понаблюдать за работой президентов на постсоветском пространстве, а также лидера США Дональда Трампа. По его словам, это «две большие разницы».

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в 1999 году и лежит в основе интеграции двух стран. Этот вопрос стал активно обсуждаться в марте текущего года. В начале августа Лукашенко поручил белорусскому правительству ускорить согласование с Москвой программы интеграции. Позднее кабмин республики подготовил ее проект.

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Принципиальные разногласия по вопросам сотрудничества Москвы и Минска сняты, говорил министр экономического развития России Максим Орешкин. Однако позднее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил о ряде актуальных проблем, которые нужно решить перед началом углубленной интеграции. Речь, по его словам, идет об устранении препятствий в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, а также о проводящемся в России налоговом маневре.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Александр Лукашенко, Билл Клинтон, Союзное государство
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