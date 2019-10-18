МИД Украины объявил о принятии всех необходимых законов по амнистии

На Украине были приняты все оговоренные в Минских соглашениях законодательные акты по амнистии, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.
Во время выступления в парламенте Боднар сказал: «На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей».
Также замглавы МИД напомнил, что освобождение от наказания может быть применено только после восстановления суверенитета Украины.
Боднар отметил, что под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, лица, причастные к гибели малайзийского Boeing. Но вопросы применения амнистии все еще остаются вопросом дискуссии.