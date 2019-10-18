Трамп объявил о дальнейшей судьбе министра энергетики

Президент сказал, что глава Минэнерго останется на своей должности до конца года. Ранее СМИ сообщили, что Рик Перри уведомил Трампа о намерении в скором времени уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о намерении министра энергетики Рика Перри уйти в отставку. По словам Трампа, глава Минэнерго пока останется на своей должности, сообщает Reuters.

При этом главы государства отметил, что Перри будет занимать этот пост до конца текущего года. Затем он будет уволен, добавил он.

Как заявил президент, на эту должность уже есть кандидат, однако Трамп пока не стал называть имя преемника Перри.

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