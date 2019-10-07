Глава Минэнерго США опроверг информацию о своей отставке

Министр энергетики США Рик Перри опровергает информацию о своей отставке в следующем месяце. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Литве, передает Reuters.

На вопрос о своем уходе Перри ответил: «Нет, я здесь, я на службе». Он также добавил, что про его отставку пишут уже как минимум девять месяцев, но этого не случится ни в ближайшие дни, ни в следующем месяце.

Ранее Politico со ссылкой на три источника сообщило, что Перри объявит о своей отставке в ноябре. Собеседники издания отметили, что она не связана с расследованием в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, которое затрагивает не только лидера США, но и его приближенных. По данным Politico, должность Перри временно должен занять его заместитель Дэн Бруйетт.

Поводом для процедуры импичмента в отношении Трампа послужила публикация как The Wall Street Journal, а которой говорилось, что во время июльского телефонного разговора Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского , чтобы тот начал расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — одного из главных политических соперников Трампа. Сын Байдена был связан с энергетической компанией на Украине.