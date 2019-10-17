Глава Минэнерго США пересказал разговор с адвокатом Трампа об Украине

По словам Рика Перри, он обсуждал украинский вопрос с Рудольфом Джулиани по просьбе Трампа, но не слышал, чтобы кто-либо говорил о необходимости расследования в отношении Байдена

Глава Минэнерго США Рик Перри рассказал Wall Street Journal, что обсуждал вопросы взаимоотношений с Украиной с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. По словам Перри, об этом его попросил сам Трамп, после того как в мае 2019 года министр посоветовал президенту встретиться с недавно вступившим в должность президента Украины Владимиром Зеленским.

«Встретьтесь с Руди», — передает Перри ответ Трампа. По словам министра, президент дал понять, что пока не испытывает желания встречаться с Зеленским.

После этого Перри позвонил Джулиани, чтобы выяснить, что именно беспокоит Трампа.

«Насколько я помню тот разговор, он сказал: «Послушайте, президент действительно обеспокоен тем, что на Украине есть люди, которые пытались навредить ему во время выборов. Он думает, что они коррумпированы», — рассказал Перри. По его словам, Джулиани заявил о причастности украинских властей к фальсификации доказательств, которые позволили отправить за решетку бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, а также к публикации «досье», указывающего на связи Трампа с Россией.

Он также отметил, что Джулиани не предъявлял во время разговора никаких требований, но лишь объяснил причины сомнений президента в необходимости встречи с Зеленским. «Вы хотите знать, почему он не хочет, чтобы этот парень приезжал? Вот причина. Вот почему президент не доверяет этим парням», — процитировал слова Джулиани Перри.