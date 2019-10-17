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Глава Минэнерго США пересказал разговор с адвокатом Трампа об Украине
По словам Рика Перри, он обсуждал украинский вопрос с Рудольфом Джулиани по просьбе Трампа, но не слышал, чтобы кто-либо говорил о необходимости расследования в отношении Байдена

Глава Минэнерго США Рик Перри рассказал Wall Street Journal, что обсуждал вопросы взаимоотношений с Украиной с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. По словам Перри, об этом его попросил сам Трамп, после того как в мае 2019 года министр посоветовал президенту встретиться с недавно вступившим в должность президента Украины Владимиром Зеленским.

«Встретьтесь с Руди», — передает Перри ответ Трампа. По словам министра, президент дал понять, что пока не испытывает желания встречаться с Зеленским.

После этого Перри позвонил Джулиани, чтобы выяснить, что именно беспокоит Трампа.

«Насколько я помню тот разговор, он сказал: «Послушайте, президент действительно обеспокоен тем, что на Украине есть люди, которые пытались навредить ему во время выборов. Он думает, что они коррумпированы», — рассказал Перри. По его словам, Джулиани заявил о причастности украинских властей к фальсификации доказательств, которые позволили отправить за решетку бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, а также к публикации «досье», указывающего на связи Трампа с Россией.

Он также отметил, что Джулиани не предъявлял во время разговора никаких требований, но лишь объяснил причины сомнений президента в необходимости встречи с Зеленским. «Вы хотите знать, почему он не хочет, чтобы этот парень приезжал? Вот причина. Вот почему президент не доверяет этим парням», — процитировал слова Джулиани Перри.

Он также заверил WSJ, что не слышал, чтобы сам Трамп, кто-либо из его назначенцев или Джулиани упоминали возможность запуска на Украине расследования в отнощении бывшего вице-президента Джо Байдена или его сына Хантера.

В начале октября Перри говорил то же самое в интервью CBN News. «Я никогда не слышал, и никогда не говорил с президентом об этом. Я говорил — по телефону — с Руди Джулиани. Я говорил с бывшим послом [на Украине]. Я говорил с нынешним послом. Я говорил с Куртом Волкером, Гордоном Сондлендом, послом ЕС — и ни разу, ни разу, Бог мне свидетель, ни разу имя Байдена — ни бывшего вице-президента, ни его сына — не было упомянуто. Обсуждалась коррупция в стране (Украине), но это всегда было в широком смысле, знаете, олигархи и так далее», — сказал тогда Перри.

Сам Джулиани подтвердил WSJ, что разговаривал с Перри и советовал тому быть поосторожнее с Зеленским. «Все, что я тогда сказал, я, вероятно, раз 50 говорил по телевидению», — добавил Джулиани.

Накануне, 16 октября, телеканал NBC News сообщил, что ответственными за проведение политики по Украине в мае были назначены «три амиго», то есть трое представителей администрации президента США — Курт Волкер, тогда занимавший должность спецпредставителя США по этой стране, глава Минэнерго Рик Перри и американский посол при ЕС Гордон Сондленд.

В сентябре в американских СМИ появилась информация, что Трамп хочет оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении Хантера Байдена. До 2019 года сын бывшего вице-президента США Джо Байдена был членом правления украинской частной компании Burisma.

Трампа обвинили в попытках надавить на Байдена-старшего, его потенциального соперника на предстоящих в 2020 году выборах. Белый дом опубликовал расшифровку телефонной беседы президентов США и Украины, которая подтвердила, что они обсуждали возможность возобновления расследования против сына Байдена. Подозрения в отношении американского президента стали поводом для запуска процедуры импичмента Трампа, о чем спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявилав конце сентября.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Рик Перри, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
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