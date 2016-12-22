Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет

В «Роскосмосе» усиливают контроль за качеством сборки ракет-носителей — Дмитрий Рогозин распорядился ввести дополнительный инструментальный контроль на этом этапе и оснастить экипировку сборщиков средствами видеофиксации

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию производимых работ, сообщили РБК два источника в госкорпорации.

Такое решение Рогозин, по их данным, принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», куда доставлены обломки произведенной этим предприятием ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей аварию на прошлой неделе.

«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — пояснил источник РБК в «Роскосмосе».

По словам собеседников РБК, в монтажно-испытательных корпусах космодромов также будут установлены лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.

Кроме того, глава «Роскосмоса» распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники РБК в «Роскосмосе». Эти рекомендации будут оформлены в решение созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ» комиссии.