Рогозин поручил включить видеокамеры в экипировку сборщиков ракет

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию производимых работ, сообщили РБК два источника в госкорпорации.
Такое решение Рогозин, по их данным, принял после поездки в самарский ракетно-космический центр «Прогресс», куда доставлены обломки произведенной этим предприятием ракеты-носителя «Союз-ФГ», потерпевшей аварию на прошлой неделе.
«Экипировка рабочих и контролеров должна быть дополнена видеорегистраторами, запись с которых будет храниться весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации», — пояснил источник РБК в «Роскосмосе».
По словам собеседников РБК, в монтажно-испытательных корпусах космодромов также будут установлены лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций.
Кроме того, глава «Роскосмоса» распорядился доработать систему управления ракет-носителей для исключения во время их пуска процессов, не имеющих резервирования и дублирования, утверждают источники РБК в «Роскосмосе». Эти рекомендации будут оформлены в решение созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ» комиссии.
11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, для которого этот полет в космос был первым. На 119-й секунде полета произошла авария носителя. Экипаж эвакуировался на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане. Авария стала первым ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет.
Предполагаемой причиной аварии «Роскосмос» называл столкновение первой и второй ступени ракеты. Газета «Коммерсантъ» писала, что эксперты, расследующие причину аварии, склоняются к версии, что ошибка была допущена в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.
После аварии СКР завел уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб.
По словам источников РБК и «РИА Новости», следственные органы и комиссия «Роскосмоса» уже установили виновных в происшествии. Их фамилии и должности пока не называются.