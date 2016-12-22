Глава Астраханской области рассказал о работе адъютантом Путина

В интервью РБК Сергей Морозов призвал не судить о сотрудниках ФСО по фильму «Телохранитель». Он назвал работу в службе охраны «интеллектуальной, высокоорганизованной» и подтвердил, что охранял Владимира Путина

Сергей Морозов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов впервые рассказал о работе адъютантом президента. О сотрудниках Федеральной службы охраны «не стоит судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты», заявил назначенный в конце сентября врио главы региона в интервью РБК.

Морозов подтвердил, что занимался охраной президента Владимира Путина. «Занимая различные должности, я выполнял и задачи по обеспечению безопасности президента, — отметил он. — У нас каждый сотрудник занимается этой работой».

При этом, по его словам, с Путиным он знаком «в равной степени как и все сотрудники, которые занимаются обеспечением безопасности первого лица».

Работу в ФСО глава региона назвал «интеллектуальной» и «высокоорганизованной» и рассказал, что эта служба «идет в авангарде, опережая технологии».

По словам Морозова, ФСО выполняет широкий круг задач, в том числе прогнозирует и выявляет угрозы нацбезопасности, обеспечивает защиту объектов госохраны, участвует в борьбе с терроризмом и отвечает за работу линий спецсвязи и информационных систем. «Это большой спектр работ — оперативная деятельность, разыскная, управленческая», — добавил он.

После ФСО нынешний глава региона был переведен в Минобороны, где стал помощником министра Сергея Шойгу. Затем, в конце августа 2017 года, премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Морозова заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Врио главы Астраханской области Морозов был назначен 26 сентября 2018 года. Морозов имеет звание генерал-майора запаса.

До него регионом с 2004 года руководил Александр Жилкин. По словам Путина, он попросил перевести его с губернаторской должности на другое место работы. Его отставку опрошенные РБК эксперты связывали с усталостью, личными мотивами (в 2014 году скончалась его супруга), потерей управляемости в регионе, внутриэлитными и междиаспорными конфликтами в области и экономическими проблемами.

Помимо Жилкина, с конца сентября президент принял отставки еще десяти губернаторов — Кабардино-Балкарии, Липецкой, Курганской, Сахалинской и Курской областей, Хакасии, Приморья, Санкт-Петербурга, Башкирии и Забайкалья.