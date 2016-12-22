Сергей Морозов — РБК: «Не надо о ФСО судить по фильму «Телохранитель»

Новый глава Астраханской области Сергей Морозов рассказал РБК о работе адъютантом президента, значении спортивных соревнований в карьере, сохранении льгот и «позитивных сдвигах» бюджета

Сергей Морозов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Через несколько недель после назначения врио главы Астраханской области Сергей Морозов рассказал РБК о своей «несекретной» биографии, задачах в Астрахани и губернаторах из ФСО.

О биографии

— В конце сентября Владимир Путин назначил вас исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. На тот момент почти никакой информации о вас ни у СМИ, ни в интернете не было. Давайте это исправим. Расскажете о своей биографии?

— У меня никаких секретов нет, я вам все расскажу. С чего начать?

— С чего началась ваша карьера?

— Был третьим штурманом на сухогрузе.

— Оттуда вы пошли служить?

— Да, в погранвойска.

— А как вы попали в Федеральную службу охраны?

— Активно выступал на различных спортивных соревнованиях по рукопашному бою. У меня неплохо получалось, меня заметили и пригласили. В тот период, в 1990-е годы, служить было непрестижно. Помню, когда проходил срочную службу, офицеры не ходили в форме по улице. Но я все-таки считал, что я должен. И, когда мне предложили перейти в ФСО, я с радостью согласился, прошел серьезный отбор. Меня взяли.

— Вас называют адъютантом Владимира Путина, то есть человеком, который охранял первое лицо государства. Так ли это?

— Я горжусь, что служил в Федеральной службе охраны. Это одна из служб в системе обеспечения национальной безопасности России. И там действительно работает команда профессионалов, прошедших серьезный отбор, постоянно совершенствующих свои знания, навыки.

Не стоит о сотрудниках ФСО судить по фильму «Телохранитель», где все герои с наушниками и носят пистолеты. Это интеллектуальная, высокоорганизованная служба. Это молодая служба, потому что она идет в авангарде, опережая технологии. ФСО выполняет широкий круг задач: прогнозирует и выявляет угрозы нацбезопасности, обеспечивает защиту объектов госохраны, участвует в борьбе с терроризмом, обеспечивает работу линий спецсвязи и информационных систем... Это большой спектр работ: оперативная деятельность, разыскная, управленческая.

Поэтому в том числе да, занимая различные должности, я выполнял и задачи по обеспечению безопасности президента. У нас каждый сотрудник занимается этой работой.

— Как из ФСО вы перешли в Минобороны? Были ли вы знакомы до этого с главой ведомства Сергеем Шойгу?

— Переводом. Поступило предложение, я с удовольствием согласился, потому что я давно знаком с деятельностью Сергея Кужугетовича. Я понимал, что для меня это будет очень серьезная школа. Армия, которая существует сегодня, — это просто гордость для каждого россиянина, потому что система управления находится на высочайшем уровне. И темпы, с которыми сейчас идет развитие, конечно, позволяют быть уверенным в том, что никто не покусится на суверенитет нашей страны.

— Во время работы в ФСО вы лично взаимодействовали с президентом, знакомы с ним?

— Да, в равной степени, как и все сотрудники, которые занимаются обеспечением безопасности первого лица.

— Есть ли у вас с ним прямой контакт? Телефон, по которому вы можете позвонить, если понадобится помощь?

— В равной степени, как и у любого главы субъекта. Преференций нет.

— С Алексеем Дюминым (губернатором Тульской области, который также работал в ФСО. — РБК) вы знакомы?

— Да, знаком, конечно. Я скажу, что Алексей Геннадьевич — яркая, сильная личность. Удостоен звания Героя России. Он много сделал для нашей страны. И сейчас уже можно сказать, что для Тульской области он сделал очень много. И я уверен: сделает еще больше.

— Как вы думаете, почему президент доверяет регионы именно представителям ФСО — вам, Дюмину, экс-главе Калининградской области Евгению Зиничеву, губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову? Насколько, на ваш взгляд, при назначении играет роль опыт личного взаимодействия?

— Организована программа Российской академии госслужбы, где подготавливаются управленческие кадры. Я до сих пор еще являюсь студентом на одном из курсов. Мы на регулярной основе собирались на учебные модули. У нас сейчас единовременно примерно 100 человек проходят обучение. Там есть конкурсная основа, она работает.

— То есть людей отбирают по результатам этого обучения?

— Да, есть социальный лифт, сейчас каждый может себя проявить. Мне кажется, что как раз сейчас замечательная возможность совершенствоваться, учиться. Надо это делать всю жизнь!

— Это та программа, где люди прыгали со скалы в Сочи?

— На нашем потоке такого не было.

О работе в регионе

— Как думаете, почему президент направил вас именно в Астраханскую область?

— Я полагаю, тут сыграл роль тот опыт, который я получил на предыдущей работе — в Федеральной таможенной службе, Министерстве обороны, Федеральной службе охраны. Так, по роду службы я прожил год в Южном федеральном округе, изучая особенности работы с коллегами.

14 лет Жилкина Предшественником Морозова на посту главы Астраханской области был Александр Жилкин. Он занимал этот пост с декабря 2004 года, его полномочия должны были истечь в 2019 году. Еще в начале года о готовящейся отставке Жилкина говорили два собеседника РБК, близких к Кремлю и правительству региона. Они ссылались на ряд факторов — усталость самого губернатора, давно просившегося в отставку, личные мотивы (в 2014 году скончалась его супруга), потерю управляемости в регионе, внутриэлитные и междиаспорные конфликты в области, где влиятельны татарская и казахская общины. Сказывались на рейтинге Жилкина и экономические проблемы, усиливающие противоречия в местных элитах: несколько лет назад ЛУКОЙЛ и «Газпром» вывели из региона свои офисы и перестали платить налоги в местный бюджет — в результате область находится в преддефолтном состоянии.​

— Какие задачи поставил перед вами Путин?

— Улучшить качество жизни людей.

— Какая-то слишком общая задача.

— Вся конкретика уже прописана в майском указе. Вам этого недостаточно?

— По поводу улучшения жизни людей: предыдущее руководство региона критиковали за снижение социальных выплат и льгот — к примеру, в 2016 году в регионе начались протесты против проекта Социального кодекса, который уменьшал объем социальных выплат почти на 1 млрд руб. в год. Будут ли льготы дальше уменьшаться или, наоборот, вы их планируете увеличить?

— Мы не должны забирать то, что есть. Наоборот, собираемся наращивать возможности.

— Намерены ли вы идти на выборы в следующем году?

— Я готов служить Астраханской области, ее людям столько, сколько нужно. Но о выборах пока рано говорить. Гораздо важнее здесь и сейчас наладить работу регионального правительства.

— Это подразумевает перестановки? Две недели назад на вопрос о замене кадров вы заявили, что не хотите быть «слоном в посудной лавке» и принимать скоропалительные решения. Но затем все-таки последовали отставки двух министров.

— Оба министра сами подали заявления. Я согласился. Одному из них, министру здравоохранения, предложил возглавить областную клиническую больницу — мощный высокотехнологичный медицинский центр.

О планах

— Вы провели ревизию деятельности своего предшественника — Александра Жилкина? Оценивали, что сделано и что не сделано, что хорошо и что плохо?

— Мы знакомы с Александром Александровичем больше десяти лет. Я неоднократно бывал в Астраханской области, так что видел, как регион меняется, что в нем происходит.

Александр Жилкин (Фото: Максим Коротченко / ТАСС)

В мой первый день на нынешнем посту Александр Жилкин пригласил меня в Астраханский кремль. Александр Александрович развивал регион в течение почти 15 лет. Здесь накоплен опыт, который мы не можем не использовать.

— Президент поставил вам задачу налаживать торговые связи на Каспии. Как планируете ее решать?

— Конечно, это одна из задач. У Астраханской области давние, прочные и разносторонние связи с прикаспийскими государствами. Накоплен солидный опыт сотрудничества. С Республикой Иран мы взаимодействуем с 1994 года. Имеются соглашения о сотрудничестве с пятью провинциями Ирана. С регионами Казахстана у нас также имеются межрегиональные соглашения. Мы около десяти лет назад подписали соглашения с правительствами Туркменистана и Азербайджана. Все это положительно сказывается на наших экономических связях. Ежегодно растут объемы внешней торговли Астраханской области с этими государствами.

— А что Астрахань поставляет на внешние рынки?

— В первую очередь продукцию судостроения. За последние десять лет объем ее экспорта в страны Прикаспия превысил цифру $800 млн.

— Минобороны недавно перевело Каспийскую флотилию из Астраханской области в Дагестан, и руководство Дагестана с оптимизмом заявило, что у них теперь будет много новых рабочих мест. Ожидается ли в связи с этим сокращение рабочих мест в Астраханской области?

— Не ожидается. Речь о том, что в Дагестане появится работа для строителей, которые будут возводить жилье и инфраструктуру для базы флотилии. Перевод флотилии — большой проект на несколько лет. Построить предстоит немало. Это не повлияет существенно на число рабочих мест в Астрахани.

К тому же флотилия является работодателем для астраханского судозавода «Звездочка», который ремонтирует и строит военные корабли. В новом порту приписки флотилии аналогичных мощностей нет, а значит, завод продолжит получать заказы, у сотрудников будет работа.

— Астраханская область — дотационная, и есть проблемы с бюджетом (к началу прошлого года госдолг региона составил 29,5 млрд руб.). Как эту проблему решить? Будете ли привлекать инвесторов?

— Объем доходов регионального бюджета на текущий год — 40 млрд руб. Задолженность серьезно росла начиная с 2015 года, когда вступили в силу поправки в Бюджетный кодекс. Тогда бюджет действительно провалился. Сейчас он уже выравнивается. В конце года я готов вам отдельно рассказать, как у нас уменьшился госдолг и как поднялась доходная база. В астраханском правительстве сильный финансовый блок. Есть позитивные сдвиги.

— А есть ли план сделать регион из дотационного регионом-донором?

— Такой план есть.