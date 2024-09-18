Зеленский заявил о готовом «плане победы»

Зеленский связывал «план победы» Украины с операцией ВСУ в Курской области. Путин называл нападение на регион провокацией, Минобороны сообщает об отражении атак, за последнюю неделю было освобождено более 10 населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «план победы» Украины и все его «ключевые акценты» полностью подготовлены.

«Самое главное теперь — решимость реализовать», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Ранее Зеленский уже говорил о так называемом «плане победы», но не уточнял, что имеет ввиду. В начале сентября украинский лидер так описал пункты плана: «Четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны». Зеленский указывал, что операция ВСУ в Курской областью является частью плана.

Прорыв ВСУ на территорию приграничных районов Курской области в начале августа президент Владимир Путин называл «масштабной провокацией». Он отмечал, что цель заставить Россию перебрасывать войска Украина не достигла, по его словам, российские вооруженные силы резко увеличили темпы наступления в Донбассе.

По данным из сводки Минобороны на 18 сентября, Украина за все время боевых действий на курском направлении потеряла свыше 14 тыс. военнослужащих. Нет никаких сомнений, что российские войска «выжмут» украинские из Курской области, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. МИД также исключал переговоры о мирном урегулировании с Киевом в условиях действий ВСУ в Курской области.