 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Сирии боевики попытались прорваться на позиции правительственных сил

Фото: Mohammad Bash / Shutterstock
Фото: Mohammad Bash / Shutterstock

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть на позиции правительственных сил, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.

Попытка была предпринята в районе Маарет-эль-Улия. Атака отражена, один боевик уничтожен, сказал Игнасюк.

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Политика

В марте в Минобороны заявляли о «возросшей разведывательно-диверсионной активности» со стороны боевиков в Сирии. Тогда в провинции Алеппо были уничтожены четверо террористов, несколькими днями ранее еще шестеро были ликвидированы на юге провинции Идлиб.

В июне российские военные нанесли удары по базам боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

В июле в Минобороны отчитывались, что убили и ранили до 35 боевиков в Идлибе, а также уничтожили лагерь подготовки террористов.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сирия Идлиб Минобороны Центр по примирению сторон
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении двух баз террористов в Сирии
Политика
Российские военные нанесли удары по базам боевиков в Сирии
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении склада боевиков в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 17:52
В Сумах после взрывов в части районов пропал светПолитика, 22:26
В Сирии боевики попытались прорваться на позиции правительственных силПолитика, 22:17
Два энергетика пострадали при атаке дрона в Курской областиПолитика, 22:16
Минпросвещения рассказало, как спасти детей от опасных покупок в СетиОбщество, 22:05
«Наводнение десятилетия» в Центральной Европе. ФоторепортажОбщество, 22:04 
Финляндия выделила €200 тыс. на конфискацию арены Тимченко и РотенбергаПолитика, 22:01
Что известно о стрельбе в офисе WildberriesБизнес, 21:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Донецкий «Шахтер» не сумел победить в матче Лиги чемпионовСпорт, 21:50
Цены на золото обновили исторический максимум после снижения ставки ФРСИнвестиции, 21:49
Форвард «Северстали» стал лучшим снайпером КХЛ после победы над «Торпедо»Спорт, 21:45
Дума рассмотрит пять законопроектов о незаконной миграцииПолитика, 21:43
Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с ИраномПолитика, 21:16
ЦСКА и «Ростов» одержали победы в Кубке РоссииСпорт, 21:09
ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставкуИнвестиции, 21:06