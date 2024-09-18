В Сирии боевики попытались прорваться на позиции правительственных сил
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии диверсионно-разведывательная группа боевиков попыталась проникнуть на позиции правительственных сил, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге.
Попытка была предпринята в районе Маарет-эль-Улия. Атака отражена, один боевик уничтожен, сказал Игнасюк.
В марте в Минобороны заявляли о «возросшей разведывательно-диверсионной активности» со стороны боевиков в Сирии. Тогда в провинции Алеппо были уничтожены четверо террористов, несколькими днями ранее еще шестеро были ликвидированы на юге провинции Идлиб.
В июне российские военные нанесли удары по базам боевиков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в горах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.
В июле в Минобороны отчитывались, что убили и ранили до 35 боевиков в Идлибе, а также уничтожили лагерь подготовки террористов.
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