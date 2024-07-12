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Российские военные ликвидировали и ранили до 35 боевиков в Идлибе

Российские военные ликвидировали и ранили до 35 боевиков в сирийской провинции Идлиб, уничтожили лагерь подготовки боевиков, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге.

«В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб», — сказал Игнасюк.

Игнасюк добавил, что российские военные уничтожили лагерь подготовки боевиков в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани, поразили мастерскую по производству беспилотных летательных аппаратов и два склада дронов.

Отдельно он уточнил, что авиация Международной антитеррористической коалиции» во главе с США «продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии». По словам Игнасюка, за сутки зафиксировано шесть нарушений Протоколов деконфликтации.

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В конце февраля 2024 года российские военные также нанесли удары по базам боевиков в Сирии в провинции Идлиб — в районе населенного пункта Касих. На тот момент руководитель Центра Вадим Кулить заявил, что боевики понесли «значительный ущерб в материальных средствах и живой силе».

Он также сообщил о трех случаях нарушения Протоколов деконфликтации со стороны Международной антитеррористической коалиции.

Теги
Идлиб Сирия БПЛА
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