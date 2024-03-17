ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили место базирования террористов в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри в Сирии, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«15 марта ударом ВКС России уничтожено место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор. В результате террористы понесли значительные потери в живой силе и материальных средствах», — говорится в сообщении.

В ЦПВС добавили, что за сутки в идлибской зоне деэскалации террористическая группировка «Джебхат-ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) обстреляла позиции сирийских правительственных войск.

В начале марта Минобороны отчиталось об уничтожении двух баз террористов в сирийской провинции Идлиб. Тогда было ликвидировано 20 боевиков.

Российское Минобороны объявило о начале ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе в январе 2018 года. Борьба с ее активностью продолжается до сих пор.

Основную часть российских сил вывели с территории Сирии в конце 2017 года. Военные остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые находятся в аренде у Москвы сроком на 49 лет.