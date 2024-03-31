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В ЦПВС сообщили о росте активности диверсантов в Сирии

В ЦПВС сообщили о росте активности диверсантов в Идлибе в Сирии

Российские военные наблюдают рост активности диверсантов в районе провинции Идлиб в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов на брифинге, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации», — говорится в сообщении.

По словам Попова, 29 марта в провинции Алеппо уничтожили четырех боевиков. 27 марта в ходе боев на юге провинции Идлиб ликвидировали шесть террористов.

В ЦПВС отметили, что авиация антитеррористической коалиции во главе с США создает в небе опасные ситуации. В частности, центр зафиксировал четыре несогласованных с российской стороной пролета беспилотников за сутки.

Al Mayadeen сообщил об ударе по провинции на востоке Сирии
Политика
Фото:Gokhan Sahin / Getty Images

Осенью 2023 года ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия. Боевики готовились атаковать пункты дислокации российских и сирийских военнослужащих. О возможных провокациях со стороны террористов в Идлибе в Минобороны также заявляли осенью 2022 года.

Российские военные в Сирии находятся на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, которые находятся в аренде у Москвы сроком на 49 лет. Основную часть российских сил вывели с территории страны в конце 2017 года.

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Теги
Россия Сирия диверсанты
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