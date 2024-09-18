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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Axios раскрыл цель Израиля при взрыве электронных устройств в Ливане

Axios: рации «Хезболлы» заминировал Израиль для усиления паранойи у руководства
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Накануне в результате взрывов пейджеров, принадлежащих членам «Хезболлы», ранения получили свыше 3 тыс. человек. Сегодня в Ливане также начали взрываться радиостанции. По данным Reuters, их передали «Хезболле» вместе с пейджерами
Фото: Hassan Hankir / Reuters
Фото: Hassan Hankir / Reuters

В Ливане вновь начали взрываться беспроводные устройства: если накануне взрывались только пейджеры, то сегодня это затронуло компьютеры, скутеры и радиостанции.

Источники Reuters и The Times of Israel сообщают, что портативные радиостанции, которые сегодня взорвались, были приобретены членами «Хезболлы» пять месяцев назад, примерно в то же время, что и взорвавшиеся накануне пейджеры. Almayadeen уточняет, что в этот раз сдетонировали радиостанции ICOM V82, в которых установлены литийионные аккумуляторы.

По данным Axios, в рации заранее была заложена взрывчатка израильскими спецслужбами, затем они были переданы «Хезболле». Группировка планировала использовать их как часть системы экстренной связи, которая должна была использоваться во время потенциального конфликта с Израилем.

По версии собеседников издания, своей задачей Израиль ставил «усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы», чтобы та изменила свою политику.

«Цель состояла в том, чтобы убедить «Хезболлу», что в ее интересах разорвать отношения с ХАМАС и заключить отдельную сделку о прекращении боевых действий с Израилем независимо от прекращения огня в Газе», — сказал собеседник.

Al Mayedeen узнал, что взрывчатку в технике в Ливане нельзя обнаружить
Политика
Фото:Ann Wang / Reuters

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября. В результате пострадали свыше 3 тыс. человек, еще 12 погибли. Источники Sky News Arabia заявили, что израильтяне получили доступ к пейджерам и поместили в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. NYT писала, что в устройства также были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы».

Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании. Walla писала, что Израиль решил провести операцию по подрыву пейджеров ливанской «Хезболлы», потому что оказался в точке, когда можно «либо использовать, либо потерять» эту возможность.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла радиостанции взрывы Ливан
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