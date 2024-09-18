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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Walla узнал, почему Израиль решился на операцию с пейджерами «Хезболлы»

Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров как первый удар в боях с «Хезболлой»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Израиль планировал взорвать пейджеры в случае боев с «Хезболлой», чтобы парализовать группировку, но возникли опасения, что замысел могут раскрыть, пишет Walla. Об операции Израиль уведомил Пентагон за несколько минут до взрывов
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израиль решил провести операцию по подрыву пейджеров ливанской «Хезболлы», потому что оказался в точке, когда можно «либо использовать, либо потерять» эту возможность, сообщил израильский портал Walla со ссылкой на американских чиновников.

Подрыв устройств планировалось применить в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий, чтобы временно парализовать «Хезболлу» и дать Израилю преимущество в атаке, заявил изданию бывший израильский чиновник. Однако в последние дни появились опасения, что ливанская группировка заметит, что с пейджерами что-то не так. В связи с этим израильское руководство провело экстренные консультации и решило осуществить операцию, сообщили американские чиновники.

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Политика
Фото:Aziz Taher / Reuters

Walla также пишет, что израильский министр обороны Йоав Галант позвонил американскому коллеге Ллойду Остину за несколько минут до подрыва пейджеров и сообщил, что Израиль собирается провести некую операцию. О деталях Вашингтон не был проинформирован, но шаг Галанта позволил избежать ситуации, при которой операция Израиля стала бы для США сюрпризом, отмечает издание.

О том, что Израиль проинформировал США об операции с пейджерами, также сообщил Associated Press неназванный американский чиновник.

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным Минздрава страны, погибли не менее девяти человек, пострадали тысячи. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами.

Walla узнал, почему Израиль решился на операцию с пейджерами «Хезболлы»
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Источники Sky News Arabia заявили, что израильтяне получили доступ к пейджерам и поместили в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. По данным источников Al Jazeera в ливанских службах безопасности, взорвавшиеся устройства закупили около пяти месяцев назад. «Хезболла» распространила среди свих членов сообщение с требованиям ко всем, кто получил новые пейджеры, выбросить их, передает The Washington Post со ссылкой на одного из участников группировки. «Хезболла» использует пейджеры, поскольку у таких устройств нет камеры и функции записи звука, поэтому людей с ними сложнее отследить.

Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
пейджер Хезболла Израиль США Ливан
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