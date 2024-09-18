Al Mayedeen узнал, что взрывчатку в технике в Ливане нельзя обнаружить
Взрывчатое вещество в пейджерах, которые использовали бойцы ливанской «Хезболлы», невозможно было обнаружить заранее при помощи сканеров, в том числе в международных аэропортах, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники в службах безопасности страны.
По словам собеседников, вещество было разработано специально для операции в Ливане. Его привели в действие «посредством передовых технологий», взорвались не аккумуляторы пейджеров, а литий в них. Когда пришел соответствующий сигнал, были взорваны включенные устройства, а те, что находились вне зоны покрытия связи, не среагировали на него.
Пейджеры были модели AR-924. The New York Times писала, что «Хезболла» заказала их у компании Gold Apollo на Тайване. Тайваньская компания это опровергла, заявив, что разработкой и производством пейджеров занималась BAC Consulting Kft из Будапешта, которой Gold Apollo выдала лицензию.
Представитель BAC заявил «РИА Новости», что фирма не имеет отношения к производству пейджеров.
BAC Consulting Kft была создана в 2022 году, сообщает венгерский портал Telex со ссылкой на сайт компании (сейчас он недоступен). Фирма оказывает консалтинговые услуги в различных сферах — от издания газет до добычи нефти. В прошлом году ее прибыль составила 13 млн форинтов (около $36,6 тыс.).
Пейджеры, принадлежавшие группировке «Хезболла», почти одновременно взорвались в Ливане и Сирии 17 сентября. Reuters со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что взрывчатку в них заложила служба внешней разведки Израиля «Моссад». По данным агентства, израильские агенты получили доступ к ним за несколько месяцев до того, как устройства передали «Хезболле». Ливан также возложил ответственность на Израиль, а власти этой страны не комментировали произошедшее. AP пишет со ссылкой на американского чиновника, что Израиль проинформировал США уже после атаки.
По данным ливанской стороны, погибли 12 человек, в том числе двое детей, более 2,8 тыс. пострадали.
На следующий день, 18 сентября, в Ливане произошла новая серия взрывов, она затронула другие беспроводные средства связи — автомобильные радиостанции и рации. Tasnim написало о взрывах ноутбуков и компьютеров.
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