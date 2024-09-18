Москва назвала терроризмом взрыв пейджеров «Хезболлы»

Пейджеры членов «Хезболлы» начали массово взрываться в Ливане накануне, ранения получили свыше 3 тыс. человек. МИД России счел это попыткой разжечь масштабную вооруженную конфронтацию в регионе

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Россия рассматривает взрыв пейджеров в Ливане как акт терроризма и гибридной войны, от которого пострадали тысячи людей, и решительно осуждает «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она заявила, что в результате теракта погибли 11 человек, более 3 тыс. получили ранения, около 400 из которых находятся в тяжелом состоянии. Организаторы этого «высокотехнологичного нападения», по словам Захаровой, целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации. МИД России считает произошедшую атаку грубым нарушением суверенитета «дружественного» Ливана и серьезным вызовом международному праву.

«На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации. Необходимо проведение всестороннего расследования данного преступления и привлечение всех виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был «заметен под ковер», как это пытаются сделать западные страны с расследованием подрывов газопровода системы «Северный поток», — подчеркнула представитель министерства.

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться по всему Ливану днем 17 сентября. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов. «Хезболла» заявила, что Израиль ожидает «тяжелая расплата» за теракт с пейджерами.

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Источники Sky News Arabia заявили, что израильтяне получили доступ к пейджерам и поместили в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов. The New York Times пишет со ссылкой на источники, что в устройства также были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы».

По данным источников Al Jazeera в ливанских службах безопасности, взорвавшиеся устройства закупили около пяти месяцев назад. Тайваньская компания Gold Apollo, чье название было указано на пейджерах, сообщила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд компании.