Число жертв теракта с пейджерами в Ливане выросло до 12

Сотни пейджеров, многие — в руках у сторонников «Хезболлы», взорвались в Ливане днем ранее. Пострадавших около трех тысяч. Группировка обвиняет в организации теракта Израиль

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В Ливане в результате взрыва сотен пейджеров накануне, 17 сентября, погибли 12 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фирас Абиад, передает AFP. Ранее было известно о девяти жертвах.

Среди погибших двое детей, сообщил Абиад на пресс-конференции. Число раненых варьирует от 2750 до 2800 человек. Часть из них отправили на лечение в Сирию и Иран, добавил он.

Среди пострадавших в результате теракта — сторонники группировки «Хезболла». Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль и заявило, что еврейское государство ждет «расплата». «Хезболла» также пообещала продолжить поддержку сектора Газа.

По данным The New York Times (NYT), были взорваны пейджеры тайваньской компании Gold Apollo. Их переделали еще до поставки в Ливан. По информации газеты, в каждое устройство рядом с батареей было имплантировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г). Также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Пейджеры были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

Агентству Reuters в Gold Apollo опровергли информацию, что они выпустили пейджеры. Компания заявила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд Gold Apollo. Источники рассказали Reuters, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.

Представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что Москва рассматривает взрыв пейджеров в Ливане как акт терроризма и гибридной войны, от которого пострадали тысячи людей, и решительно осуждает «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что атака привела к «неизбирательным жертвам» и поставила «под угрозу безопасность» региона. В США отвергли причастность к теракту.