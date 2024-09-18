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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число жертв теракта с пейджерами в Ливане выросло до 12

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сотни пейджеров, многие — в руках у сторонников «Хезболлы», взорвались в Ливане днем ранее. Пострадавших около трех тысяч. Группировка обвиняет в организации теракта Израиль
Фото: Mohamed Azakir / Reuters
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

В Ливане в результате взрыва сотен пейджеров накануне, 17 сентября, погибли 12 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фирас Абиад, передает AFP. Ранее было известно о девяти жертвах.

Среди погибших двое детей, сообщил Абиад на пресс-конференции. Число раненых варьирует от 2750 до 2800 человек. Часть из них отправили на лечение в Сирию и Иран, добавил он.

Среди пострадавших в результате теракта — сторонники группировки «Хезболла». Движение возложило ответственность за случившееся на Израиль и заявило, что еврейское государство ждет «расплата». «Хезболла» также пообещала продолжить поддержку сектора Газа.

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Политика
Фото:Aziz Taher / Reuters

По данным The New York Times (NYT), были взорваны пейджеры тайваньской компании Gold Apollo. Их переделали еще до поставки в Ливан. По информации газеты, в каждое устройство рядом с батареей было имплантировано взрывчатое вещество весом 1–2 унции (28–56 г). Также в пейджеры были встроены переключатели для дистанционной активации взрывчатки после получения сообщения, похожего на те, что обычно отправляет руководство «Хезболлы». Пейджеры были запрограммированы на то, чтобы издавать звуковой сигнал в течение нескольких секунд, перед тем как взорваться.

Агентству Reuters в Gold Apollo опровергли информацию, что они выпустили пейджеры. Компания заявила, что устройства изготовила европейская фирма, имеющая право использовать бренд Gold Apollo. Источники рассказали Reuters, что пейджеры были завезены в Ливан в начале года. По словам нескольких из них, план со взрывом устройств прорабатывался много месяцев.

Представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что Москва рассматривает взрыв пейджеров в Ливане как акт терроризма и гибридной войны, от которого пострадали тысячи людей, и решительно осуждает «беспрецедентную атаку на дружественный Ливан». Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что атака привела к «неизбирательным жертвам» и поставила «под угрозу безопасность» региона. В США отвергли причастность к теракту.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ливан Хезболла теракт пейджер
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