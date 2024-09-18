Боррель назвал «крайне тревожной» атаку на членов «Хезболлы» в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Произошедшие атаки в Ливане привели к «неизбирательным жертвам» и поставили «под угрозу безопасность» региона, говорится в заявлении главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля.

«Несмотря на то что атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным сопутствующим жертвам среди мирных жителей, включая детей. Я считаю эту ситуацию крайне тревожной. Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе», — сказано в документе.

Боррель от лица ЕС призвал все заинтересованные стороны «предотвратить полномасштабную войну, которая имела бы тяжелые последствия для всего региона и за его пределами».

Массовые взрывы пейджеров членов «Хезболлы» произошли в Ливане накануне. В устройствах была заранее заложена взрывчатка. В результате теракта погибли 11 человек, 4 тыс. получили ранения.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Израильские власти официально не комментировали произошедшее.

Москва назвала взрыв пейджеров «Хезболлы» терроризмом.