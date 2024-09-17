Госдеп отверг причастность к массовым взрывам пейджеров в Ливане
США непричастны к массовым взрывам пейджеров в Ливане и не знали заранее о подготовке этой операции, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге.
«США не были в этом замешаны и не знали об этом инциденте заранее. На данный момент мы собираем информацию», — сказал Миллер.
17 сентября восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 2750 получили ранения при взрывах пейджеров, которые использовала ливанская группировка «Хезболла».
Опрошенные РБК эксперты не исключили, что в устройствах могла быть заранее установлена взрывчатка. По данным источников The Wall Street Journal, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую движение получило в последние дни. Кроме того, заявили специалисты, при определенном перепрограммировании, в том числе удаленном, пейджеры можно заставить перегреться.
«Хезболла» возложила ответственность за массовые взрывы на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израиль свою причастность к взрывам не подтверждал.
Министерство иностранных дел Ливана заявило о начале подготовки жалобы в Совбез ООН после окончания сбора данных об атаке.
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