Взрывы прозвучали около 03:00 мск, местные власти сообщили о работе ПВО на окраинах. В городе объявлена воздушная тревога

В Киеве прогремели взрывы, сообщает «Суспiльне» и «Укринформ».

Оба издания сообщили о взрывах около 03:00 мск.

Позднее в городской администрации сообщили, что на окраине города работают средства ПВО. В Киеве с 02:54 мск была объявлена воздушная тревога, в 03:27 мск ее отменили.

По информации ТСН, взрывы также прозвучали в Кропивницком. В 03:36 мск «Суспiльне» сообщило о взрывах в Сумах.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.