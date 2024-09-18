В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщает «Суспiльне» и «Укринформ».
Оба издания сообщили о взрывах около 03:00 мск.
Позднее в городской администрации сообщили, что на окраине города работают средства ПВО. В Киеве с 02:54 мск была объявлена воздушная тревога, в 03:27 мск ее отменили.
По информации ТСН, взрывы также прозвучали в Кропивницком. В 03:36 мск «Суспiльне» сообщило о взрывах в Сумах.
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