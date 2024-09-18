Четыре человека пострадали в Шебекино при атаке дрона на автобус
В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, пострадали четыре человека, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в своем телеграм-канале.
Еще один пострадавший, мужчина с контузией, был доставлен в шебекинскую больницу. Четвертый раненый получил ссадины правого предплечья и сам вызвал скорую.
Приграничные территории регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, накануне два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в Шебекинском городском округе.
У двоих пострадавших баротравма, один из них также получил поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья.
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов