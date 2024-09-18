Четыре человека пострадали в Шебекино при атаке дрона на автобус

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В городе Шебекино Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, пострадали четыре человека, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в своем телеграм-канале.

Еще один пострадавший, мужчина с контузией, был доставлен в шебекинскую больницу. Четвертый раненый получил ссадины правого предплечья и сам вызвал скорую.

Приграничные территории регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

Так, накануне два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе на движущийся автомобиль в Шебекинском городском округе.

У двоих пострадавших баротравма, один из них также получил поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья.