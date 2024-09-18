За ночь над пятью регионами сбили 54 дрона

БПЛА уничтожены над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями, уточнили в Минобороны. Власти сообщали также об атаках дронов в Тульской и Тверской областях, в последней затем возник пожар

Фото: Министерство обороны России

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 54 украинских беспилотника над Курской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Орловской областями, заявило Министерство обороны.

В том числе 27 дронов уничтожили над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской областью, три — над Белгородской и один — над Орловской областью, уточнили в военном ведомстве.

Смоленский губернатор Василий Анохин ранее сообщал, что всего в регионе было нейтрализовано девять дронов — над городами Ельня и Рославль, в Духовщинском и Вяземском районах.

О падении обломков БПЛА ночью также сообщили в Тверской области. В городе Торопец объявили частичную эвакуацию жителей с территорий, где проводились отражение атаки дронов и локализация возникшего пожара. В Тульской области тоже был сбит беспилотник, сообщали в пресс-центре министерства по региональной безопасности.

В Курской области помимо БПЛА были уничтожены две ракеты.

Последняя крупная атака дронов была в ночь на 10 сентября. Тогда ПВО сбила 144 украинских беспилотника на российскими регионами: 72 — в Брянской области, 20 — в Московской, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской области, семь — в Калужской, пять — в Воронежской области, четыре в Липецкой и один — в Орловской области, сообщили в Минобороны. В подмосковном Раменском дроны врезались в жилые многоэтажки, в одной из них начался пожар, погиб один человек и еще несколько пострадали, говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев.