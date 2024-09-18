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Политика ,  
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Минцифры опровергло уязвимость на сайте электронных повесток

Закон о внедрении такого реестра был подписан прошлой весной. В Думе анонсировали, что в грядущий осенний призыв система электронных повесток заработает, но в большинстве регионов еще будут направлять бумажные
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В пресс-службе Минцифры сообщили, что уязвимостей на сайте реестра электронных повесток нет и найти информацию о пользователях на нем нельзя, передает «РИА Новости».

«Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. <…> На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через «Госуслуги» на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет», — сообщили в ведомстве.

Адрес единого реестра воинского учета — https://реестрповесток.рф. На странице говорится, что сейчас электронный реестр проходит проверку в Рязанской области, Сахалинской области и республике Марий Эл.

На сайте будут размещать повестки для прохождения медосвидетельствования, уточнения документов воинского учета, прохождения призывной комиссии и отправки к месту службы. Войти в аккаунт нужно будет с помощью «Госуслуг».

Повестка, направленная через реестр, будет считаться врученной через семь дней с даты размещения в нем. Сохранятся и традиционные способы вручения: лично и по почте.

Картаполов рассказал, какие повестки будут вручать в осенний призыв
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Закон об электронных повестках президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. Документ предполагает, что военнообязанным в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях в случае уклонения. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Это предупреждение также будет формироваться в реестре и направляться через «Госуслуги».

В числе возможных ограничений:

  • запрет на регистрацию в качестве ИП, а также в качестве самозанятого;
  • приостановка государственной регистрации недвижимости;
  • ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;
  • отказ в получении кредитов, займов.

Кроме того, были изменены возрастные рамки призыва: с начала этого года верхняя планка составляет теперь 30 лет, нижняя, как и была, 18.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в июле анонсировал, что во время осеннего призыва (обычно начинается 1 октября) в подавляющем большинстве регионов будут вручаться бумажные повестки, но заработает и система электронных.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военная служба электронные повестки
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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