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Картаполов рассказал, какие повестки будут вручать в осенний призыв

Картаполов: в осенний призыв будут вручать в основном бумажные повестки
Во время осеннего призыва, который начнется 1 октября, в подавляющем большинстве регионов будут вручать бумажные повестки. Путин подписал закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках весной 2023 года
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время осеннего призыва (обычно начинается 1 октября) в подавляющем большинстве регионов будут вручаться бумажные повестки.

«Во время осеннего призыва — оповещение традиционным способом, то есть с использованием бумажных повесток, останется в подавляющем большинстве субъектов, а эта система [электронные повестки ] тоже заработает», — сказал Картаполов на заседании нижней палаты парламента (цитата по «Интерфаксу»).

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Дума в четверг одобрила в первом чтении законопроект, который позволит работодателям передавать в военкоматы сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета. Сейчас для передачи таких сведений организации могут использовать Единый портал государственных услуг. Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», их цель — уточнить положения, «регламентирующие информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете».

В марте Картаполов анонсировал рассылку электронных повесток во время весеннего призыва, но отмечал, что основным документом для явки в военкомат останется бумажная версия.

В апреле прошлого года Путин подписал закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках. Повестки в электронной форме юридически были приравнены к бумажным. Они будут считаться врученными с момента их размещения в соответствующем реестре, а отправленные по почте — с момента доставки.

С момента получения повестки гражданам запрещено уезжать из страны, соответствующий закон Путин подписал прошлым летом. Тем, кто уклоняется от призыва, также запретят продавать недвижимость, управлять и регистрировать автомобиль, регистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя, брать кредиты. Им также грозит штраф до 30 тыс. руб.

Реестр воинского учета, согласно постановлению правительства, должен заработать 1 ноября 2024 года. Замминистра цифрового развития Олег Качанов говорил, что единый реестр, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года.

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Теги
Елена Чернышова
военный призыв повестки осенний призыв Андрей Картаполов
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