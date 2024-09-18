Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники
Над Орловской областью сбили украинский беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.
«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — написал он.
Этой ночью несколько беспилотников сбили и в других регионах. О трех сбитых БПЛА отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз, примерно за час до этого он писал о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, об этом сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.
Последний раз Орловская область подверглась атаке дронов в ночь на 15 сентября. Тогда над регионом сбили два беспилотника. Всего за ту ночь средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА над семью российскими регионами.
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