Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — написал он.

Этой ночью несколько беспилотников сбили и в других регионах. О трех сбитых БПЛА отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз, примерно за час до этого он писал о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, об этом сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.

Последний раз Орловская область подверглась атаке дронов в ночь на 15 сентября. Тогда над регионом сбили два беспилотника. Всего за ту ночь средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА над семью российскими регионами.