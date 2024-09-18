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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотники

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Орловской областью сбили украинский беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Продолжаются попытки вражеских сил атаковать Орловскую область. В нашем небе сбит БПЛА», — написал он.

Этой ночью несколько беспилотников сбили и в других регионах. О трех сбитых БПЛА отчитался губернатор Брянской области Александр Богомаз, примерно за час до этого он писал о десяти уничтоженных дронах. Еще один беспилотник сбили над Тульской областью, об этом сообщили в пресс-центре Министерства по региональной безопасности.

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Последний раз Орловская область подверглась атаке дронов в ночь на 15 сентября. Тогда над регионом сбили два беспилотника. Всего за ту ночь средства ПВО сбили 29 украинских БПЛА над семью российскими регионами.

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Орловская область Тульская область Брянская область беспилотники Александр Богомаз Андрей Клычков
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