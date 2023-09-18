Россия вышла из Совета Баренцева региона

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, сообщил МИД России.

Такое решение было принято после того, как Финляндия «не подтвердила готовность» передать России председательство в будущем октябре «в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий». Как заявили в ведомстве, деятельность совета «практически парализована» с марта прошлого года.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году в составе России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Комиссии европейских сообществ «в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры». Секретариат организации действует в Киркенесе (Норвегия).

В 1998 году страны — члены СБЕР подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию Баренцевой/Евроарктической транспортной зоны (БЕАТА). В ней действует ротация председательства на двухгодичной основе. Переход председательства в БЕАТА от Финляндии к России планировался в этом году. В марте прошлого года страны-участницы Совета Баренцева/Евроарктического региона объявили о приостановке сотрудничества с Россией.