В Госдуму внесли законопроект о выходе из МВФ

Авторы инициативы предлагают денонсировать соглашения о вступлении России в МВФ и МБРР, поскольку членство в них не помешало вводить против Москвы санкции, а сами организации не осудили вводимые рестрикции

Группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает признать утратившим силу постановление Верховного совета о вступлении России в Международный валютный фонд (МВФ).

Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении России в члены Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в 1992 году.

Такая мера обосновывается проводимой МВФ в отношении России политикой, а также «санкционной политикой, особенно усилившейся с февраля 2022 года по требованию руководства США и его сателлитов». Авторы проекта отмечают, что членство в МВФ не помешало вводить против России санкции в ответ на военную операцию на Украине, а сама организация не осудила ограничения. Москва считает вводимые санкции нелегитимными.

«Вступив в МВФ, страна утратила суверенитет и превратилась в колонию. <...> Пребывание России в МВФ не помогло предотвратить принятие против России «санкций» (односторонних экономических мер), которые явно противоречат основным целям и принципам данной организации. Соответственно, России не имеет смысла продолжать участвовать в МВФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В феврале этого года замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что Россия не собирается прекращать участие в МВФ, поскольку организация является «значимым элементом послевоенного экономического миропорядка». Участие в ее деятельности имеет важное «имиджевое значение», а также открывает доступ к «передовой международной финансовой экспертизе», отмечал дипломат. Также Москва заинтересована в продолжении участия в МВФ из-за «вовлечения в процесс согласования глобальных экономических инициатив и проектов», добавил Панкин.

Кроме того, он отверг идею отказа России от членства во Всемирной торговой организации (ВТО). Дипломат подчеркнул, что выход из организаций может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики.