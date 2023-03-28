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Reuters узнал о проблемах со сменой председательства в Арктическом совете

Норвегия начала переговоры с Россией о переходе председательства в Арктическом совете
Фото: arctic_council / Flickr
Фото: arctic_council / Flickr

Норвегия начала переговоры с Россией о передаче председательства в Арктическом совете, пишет Reuters.

Арктический совет — межправительственная организация арктических государств. В нее входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Во главе совета с 2021 по 2023 год находилась Россия.

В начале марта 2022 года все страны Арктического совета, кроме России, выпустили заявление об отказе от участия в заседаниях под председательством Москвы. В июне они объявили о намерении ограниченно возобновить работу в совете в рамках проектов, которые не предполагают участия России.

Предполагается, что Норвегия возглавит организацию 11 мая. Страна планирует сосредоточить свою работу на вопросах изменения климата, океанов, устойчивого экономического развития и народов Арктики, отмечает Reuters. «Мы хотим упорядоченного перехода [председательства в Арктическом совете]. Норвегия находится в контакте с Россией для подготовки перехода», — сказал агентству замминистра иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон. При этом о поездке «высокопоставленных политических деятелей» на «мероприятие министерского уровня» в России «не может быть и речи», заявил он.

Замминистра не уточнил, продолжится ли после перехода председательства пауза в работе совета, которую объявили после начала российской военной операции на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил участников совета принять участие в церемонии по передаче председательства Норвегии в Салехарде, но Осло предпочел провести мероприятие в онлайн-формате, а лидеры стран не будут принимать в нем участие.

Переход «предполагает активное и ответственное участие всех стран-членов Арктического совета в этом подготовительном процессе», подчеркнул в беседе с агентством посол МИД России по особым поручениям и председатель группы старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. Он напомнил, что Норвегия была одной из стран, которая поддержала решение приостановить сотрудничество после начала военной операции на Украине. Это «создает неопределенность относительно возможного будущего норвежского председательства и того, какого подхода оно будет придерживаться в отношении деятельности Арктического совета», отметил дипломат. МИД Норвегии отказался прокомментировать Reuters эти заявления Корчунова.

Опрошенные Reuters эксперты считают, что Норвегии «повезло» стать следующей в очереди на председательство. «Ни одна другая страна Арктического совета не имеет больше повседневного опыта работы с Россией [, чем Норвегия]», — объяснил профессор геополитики в британском университете Royal Holloway Клаус Доддс.

Теги
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