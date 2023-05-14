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МИД допустил выход России из Арктического совета

МИД: Россия может выйти из Арктического совета при деструктивном поведении Запада

Россия может выйти из состава Арктического совета, если Запад будет нарушать ее права как страны члена-организации и вести себя деструктивно. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов.

Дипломат напомнил, что председательство в Арктическом совете недавно перешло от России к Норвегии. Российская сторона председательствовала в организации в 2021-2023 годах.

«Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — заявил посол.

Теперь будущее Арктического совета полностью зависит от норвежского председательства и «поддержки коллективных подходов, на которых всегда строилась работа совета, остальными его странами-членами», сказал он.

Россия, по словам дипломата, будет выстраивать курс в Арктическом совете, исходя из дальнейшего развития ситуации, а также необходимости соблюдать национальные интересы. Эффективность и роль этой организации снизились из-за действий Запада, поэтому Москва начала вести диалог по Арктике с другими странами и в рамках других сообществ, добавил Корчунов

«Учитывая, что Россия является крупнейшей арктической страной, а мандат Арктического совета включает ограниченный спектр сфер взаимодействия, будем исходить из многовекторности нашей внешней политики и развивать сотрудничество в Арктике с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — заключил посол по особым поручениям.

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