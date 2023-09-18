Вдова Евгения Пригожина вернула девичью фамилию
Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».
Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.
По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.
По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».
У Пригожина остались жена и трое детей. В 2022 году члены его семьи, в том числе дети Полина и Павел, попали под санкции нескольких западных стран.
Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. Спустя четыре дня СК подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». 29 августа бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Следователи возбудили по факту авиакатастрофы дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследование обстоятельств катастрофы также ведет спецкомиссия Росавиации. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не участвует в нем.
В Кремле не исключили, что к крушению могло привести «преднамеренное злодеяние».
Источник РБК в правоохранительных органах говорил сразу после крушения самолета, что следствие рассматривает различные версии катастрофы, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.
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