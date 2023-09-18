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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Вдова Евгения Пригожина вернула девичью фамилию

Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию на девичью — Кряжева
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Катастрофа самолета Пригожина
Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью — Кряжева. О том, когда была изменена фамилия, информации нет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вдова погибшего при крушении самолета бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на девичью. Об этом свидетельствуют данные из системы СПАРК. Первой на это обратила внимание «Фонтанка».

Данные о смене фамилии поступили в СПАРК 15 сентября. Теперь вдова Пригожина стала Любовью Валентиновной Кряжевой. О том, когда была изменена фамилия, информации нет.

По данным Федеральной нотариальной палаты, ранее было открыто дело о наследстве Пригожина. Из реестра следует, что дело открыто нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Анатолием Акуленко. В качестве даты смерти наследодателя в деле указано 23 августа 2023 года.

По информации из СПАРК, бизнесмену принадлежало 100% акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 80% акций ООО «Ритм» и 49% акций российской кинокомпании «Аурум».

У Пригожина остались жена и трое детей. В 2022 году члены его семьи, в том числе дети Полина и Павел, попали под санкции нескольких западных стран.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области. Спустя четыре дня СК подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». 29 августа бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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Следователи возбудили по факту авиакатастрофы дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследование обстоятельств катастрофы также ведет спецкомиссия Росавиации. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что не участвует в нем.

В Кремле не исключили, что к крушению могло привести «преднамеренное злодеяние».

Источник РБК в правоохранительных органах говорил сразу после крушения самолета, что следствие рассматривает различные версии катастрофы, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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